Поветкин нокаутировал британца Прайса

Чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, одержав победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом.

Бой в Кардиффе завершился в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 34 победы при одном поражении, передает РИА «Новости».

Встреча Поветкина и Прайса проходила в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Россиянин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA.