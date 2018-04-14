Джошуа отказался драться с Поветкиным в России

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Херн заявил, что его клиент не хочет драться с Александром Поветкиным в России из-за проблем с допингом.

«Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов», – заявил Херн в интервью IFL TV.

Напомним, 31 марта в Кардиффе чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, одержав победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом.

После этой победы, 6 аппреля Александр Поветкин был официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.