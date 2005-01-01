CNN отказался извиняться перед Фриманом

Американская телекомпания CNN отказалась опубликовать опровержение материала Моргане Фримане, в адрес которого восемь женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Телекомпания заявила, что «настаивает на правильности своего репортажа и готова решительно отражать любые попытки запугать ее и принудить таким образом к молчанию», передает ТАСС.

В заявлении CNN говорится, что письмо в адрес компании с требованием извиниться перед актером «написано на потребу прессы». Отмечается, что письмо «не бросает тень сомнения на основной пункт публикации, состоящий в том, что Морган Фриман вел себя таким образом, чтобы унижать и различать по признаку пола женщин, являлись ли они его подчиненными или нет».

29 мая Морган Фриман потребовал у CNN извинений и опровержения за публикацию материала о домогательствах.

За свою долгую карьеру Фриман сыграл в более чем 110 фильмах.