Кортеж Порошенко сбил ребенка на переходе в Киеве

Автомобиль Volkswagen из кортежа украинского президента Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве, сообщают украинские СМИ.

По информации «Украинской правды», авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко.

Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, мальчик сломал ногу, также у него закрытая черепно-мозговая травма.

В ДТП попала передовая машина сопровождения, которая ехала на километр впереди автомобиля с Порошенко.

В администрации президента Украины заявили, что «указанное авто не является частью кортежа президента».

Это не первый инцидент с кортежем Порошенко. В частности, в марте автомобиль из кортежа президента Украины сбил пенсионера в центре Киева.