Джонсон высказался за обязательное участие России в новом соглашении по Ирану

Любое новое соглашение по иранской ядерной программе должно обязательно включать Москву, Тегеран и Пекин, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Вчера президент Трамп пообещал работать с нашими союзниками над поиском настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы», – приводит его слова РИА «Новости».

«У меня нет никаких проблем с этой целью, но вопрос в том, как США предлагает этого достичь?» – задался Джонсон вопросом во время выступления в парламенте.

По его словам, именно на администрации Трампа, принявшей решение о выходе из СВПД, лежит ответственность за достижение нового соглашения, «отвечающего на наши общие опасения, соглашения, которое обязательно должно включать Иран, Китай и Россию, равно как и страны в регионе».

Британский министр пообещал, что Лондон поддержит эту задачу, но тем временем будет стараться сохранять успехи, достигнутые благодаря действовавшей ядерной сделке с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить все санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.