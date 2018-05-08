Израиль и Саудовская Аравия поддержали решение Трампа о выходе из сделки с Ираном

Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выходе из сделки с Ираном, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране», – цитирует глава израильского правительства РИА «Новости».

Также Нетаньяху отметил, что Израиль благодарит Трампа за его историческое решение по сделке с Ираном, передает ТАСС.

В минобороны Израиля в свою очередь назвали выход США из ядерной сделки с Ираном отважным шагом, который приведет к падению режима в Тегеране.

Решение Трампа также «полностью поддерживает и приветствует» Саудовская Аравия, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на заявление МИД страны.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон никогда не придерживался взятых на себя обязательств.