Постпред России при ЕС рассказал о будущем ядерной сделки по Ирану

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что с реализацией ядерной сделки с Ираном могут возникнуть проблемы, но это не означает ее ликвидации.

«Что бы в итоге не прозвучало сегодня из Белого дом, это означает, я подозреваю и имею основания исходить из этого, что на пути реализации этой сделки будут проблемы. Это не означает, что она рухнет, это многосторонний документ, одобренный единогласно в том числе и голосом США в Совете Безопасности ООН в соответствующей резолюции», – сказал Чижов, передает ТАСС.

Постпред отметил, что исходит из действий остальных пяти стран – России, Китая, Великобританий, Франций и Германии, которые, по его мнению, останутся привержены этой сделке. «Надеюсь, что Иран также», – добавил он.

Чижов признался, что ожидания по предстоящему заявлению президента США сделке «достаточно мрачные». Вместе с тем постпред заверил, что остальные пять посредников ООН по иранской ядерной программе «находятся в ежедневном контакте по этой проблеме».

Ожидается, что во вторник президент США Дональд Трамп объявит о выходе США из ядерной сделки.

Ранее стало известно о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. До этого Париж и Берлин объявили о намерении спасти соглашение по иранской ядерной программе. Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения.

Накануне немецкий эксперт предсказал неизбежный военный конфликт Ирана с Израилем и США в случае выхода Вашингтона из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, то вскоре пожалеют об этом.