«Укртрансгаз» разработал план 10-летней реконструкции системы транзита газа

«Укртрансгаз» объявил о разработке 10-летнего плана модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), рассчитанный на 2018-2027 годы.

«Планы, в частности, предусматривают реконструкцию 4 компрессорных станций: «Яготин», «Диканька», «Ромны» и «КЦ-4 Бильче-Волица. Эти объекты определены приоритетными и оптимальными для капиталовложений, основываясь на анализе их технического состояния и загруженности, в том числе с учетом угрозы прекращения транзита российского газа по территории Украины», – говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза».

В компании отметили, что прорабатывается вопрос ликвидации существующих «узких мест» в украинской ГТС с целью поддержки развития собственной добычи газа в Украине. В реконструкцию компрессорных станций в течение 2018-2020 годов планируется вложить более 7 млрд грн инвестиций.

Также сообщается, что в рамках реконструкции «Укртрансгаз» запустит процедуру международных торгов через систему публичных закупок Prozorro, в которых смогут принять участие как иностранные, так и украинские компании.

Напомним, в апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем, он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.