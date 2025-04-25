Лавров заявил о замалчивании Парижем влияния на ситуацию на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал высказывания посла Франции в России Николя де Ривьера по поводу ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

Лавров обратил внимание на интервью дипломата изданию «Коммерсант», где, по его словам, посол безапелляционно заявил, что «все проблемы связаны с нападением России», но не упомянул предупреждения Москвы о продвижении НАТО на Восток и поддержке на Украине радикального режима после госпереворота.

Глава МИД России отметил, что Франция в 2014 году выступала гарантом первых договоренностей по Украине, однако после их нарушения со стороны оппозиции Париж, по словам министра, не предпринял шагов для возвращения к соглашениям. Лавров подчеркнул, что Франция также являлась гарантом Минских договоренностей в 2015 году, но, как признали их участники, не собиралась их выполнять, а лишь использовала время для вооружения Украины.

Министр раскритиковал заявление де Ривьера о том, что Устав ООН требует уважения территориальной целостности, отметив, что им умалчивается требование соблюдать права человека независимо от языка, расы и других признаков. Лавров также указал, что посол Франции не осветил факты уничтожения русского языка на Украине задолго до начала спецоперации России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Париж периодически подает Москве сигналы о готовности решать возникшие между странами вопросы.

В Россию 1 апреля прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер.

Дипломат заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на сложности в отношениях.