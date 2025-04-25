Лавров рассказал о сигналах Франции к решению проблем совместно с Россией

Молодые изобретатели: Национальная технологическая олимпиада стала нашей путевкой в жизнь

Лауреат премии «Факел» Зайцев: НТО создает среду для обмена мнениями молодых ученых

Tекст: Евгений Поздняков

«Национальная технологическая олимпиада (НТО) дала нам путевку в жизнь. Именно в рамках этого конкурса мы создали стартап SkyControl, который сегодня активно развивается. В данный момент мы разрабатываем систему управления беспилотными летательными аппаратами при помощи наклона руки», – рассказывает Даниил Зайцев, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», сооснователь проекта SkyControl.

«Мы намерены выпустить специальную перчатку, которая будет по пульсу считывать положение кисти в пространстве и передавать эти данные в дрон. Сейчас операторы БПЛА управляют аппаратами с помощью стиков (устройство управления, рассчитанное под большие пальцы рук – прим. ВЗГЛЯД). Это непросто и на обучение одного специалиста уходит много времени. Наше решение позволит значительно ускорить данный процесс», – говорит он.

«При этом прототип перчатки уже успели опробовать более 100 человек. По результатам первичных проверок, управление беспилотником действительно становится более интуитивным и понятным. Фактически, люди начинают уверенно использовать дроны уже через 10-15 минут после ознакомления с нашей технологией», – добавил собеседник.

«И, конечно, мы бы не смогли добиться подобных успехов без НТО. Дело даже не столько в соревновательном аспекте олимпиады, сколько в среде, в которую организаторы погружают участников. Во время участия в конкурсе, мы проводили в работе над проектом целые дни. Нам регулярно указывали на ошибки наставники и старшие товарищи», – поясняет он. –

«Мы получили возможность пообщаться с сотней крутых и мечтательных ребят со всей России. Беседуя с ними, обмениваясь идеями, мы сумели внести коррективы и в наш стартап, сделать его более практичным и интересным».

Премия становится промежуточным итогом работы ребят в рамках олимпиады, продолжает Анастасия Попова, лауреат премии «Факел» в номинации «Лидер стартапа», соосновательница проекта SkyControl. «Такое большое и масштабное мероприятие позволяет во всеуслышание заявить об успехах участников НТО», – добавляет она.

«Ведь сделать открытие, создать компанию или привлекательное техническое решение – это только полдела. Важно донести до людей, инвесторов то, почему ты можешь быть им полезен. И в этом плане премия как раз и может стать своеобразным информационным плацдармом», – считает собеседница. – «Начинающим ребятам нужен стимул. Им необходимо понимание, ради чего они трудятся не покладая рук. «Факел» вырисовывает перед ними образ красивого будущего. Показывает, что в России уже есть успешная молодежь, которая прошла ту же дорогу, что и они. Это и делает новый проект НТО важным».

Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел». Она присуждается молодым людям, принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах. Конкурс был учрежден в честь десятилетия олимпиады НТО. Мероприятие посетили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Премия включает семь номинаций: «лучший стартап» (за создание успешного бизнес-проекта), «инженер инноваций» (за инновации в промышленном дизайне), «профессионал будущего» (за высокие карьерные успехи в российских компаниях), «двигатель науки» (за успехи в научно-исследовательской деятельности), «социальный прогрессор» (за улучшение качества жизни общества), «лучший наставник» (за подготовку школьников к НТО) и «чемпион технологий» (за победу в престижных технологических конкурсах).

Национальная технологическая олимпиада появилась в 2015 году. Оно объединяет командные инженерные соревнования школьников и студентов в передовых сферах науки – искусственный интеллект, «умная» энергетики, нейротехнологии, геномное редактирование и др.