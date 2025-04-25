  • Новость часаТрамп не исключил встречу с Зеленским в Риме
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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    5 комментариев
    25 апреля 2025, 21:08 • Новости дня

    Полиция завела дело после конфликта нижегородцев с агрессивными подростками

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ленинском районе Нижнего Новгорода после конфликтов с подростками было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, сообщили в региональном управлении МВД.

    Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении вреда здоровью после инцидента, который произошел в Ленинском районе 21 апреля. Второе заявление по факту конфликта в том же районе 22 апреля пока рассматривается, решение будет принято после завершения судебно-медицинской экспертизы, уточнили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее в местных Telegram-каналах жители Нижнего Новгорода высказывали опасения по поводу группы агрессивных подростков, нападающих на прохожих и повреждающих автомобили.

    В среду в Филимонковском районе Новой Москвы двоих подростков заключили под стражу за нападение на восьмиклассника, пострадавший получил тяжелые травмы.

    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (32)
    24 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    @ REUTERS/Yasir Rajput

    Tекст: Антон Антонов

    Впервые за 65 лет Индия полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан, сообщают СМИ.

    Власти Индии впервые со времени подписания исторического договора 1960 года полностью прекратили подачу воды реки Инд в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, регулирующие сток через гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Историческое соглашение гарантировало обеим странам совместное использование водных ресурсов Инда, несмотря на политические разногласия, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана предупредили, что возможная гидрологическая блокада Инда будет воспринята как объявление войны.

    Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в индийском штате Кашмир.

    22 апреля 2025 года вооруженные люди в камуфляже совершили нападение на туристов вблизи города Пахалгам. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», базирующейся в Пакистане.

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    25 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вернувшаяся после обмена военнопленными на Украину Катерина Полищук, известная как Пташка, была замечена на передовой в составе штурмовой бригады ВСУ в районе Красноармейска.

    Украинская националистка Катерина Полищук, известная как Пташка, снова находится на передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на Life.ru.

    После обмена пленными в 2022 году она вернулась на Украину и некоторое время участвовала в публичных мероприятиях, включая финал шоу «Голос страны» и новогодний концерт на Софийской площади Киева.

    Журналисты отмечают, что вскоре общественный интерес к ней заметно снизился, после чего Полищук попыталась вернуться на фронт, но не получила широкой огласки.

    В данный момент Пташка числится волонтером при 59-й бригаде ВСУ и занимается сбором средств на беспилотники для нужд подразделения.

    По данным следственных материалов России, до плена она не была парамедиком, а служила снайпером и, по этим данным, убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой и едой.

    Биография Полищук также свидетельствует о ее идеологической приверженности национализму с юных лет.

    Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке военного трибунала над пленными нацистами.

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    25 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине

    «Газета.Ru»: Сын заместителя директора ЦРУ по инновациям погиб на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Сын высокопоставленного американского разведчика – замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс погиб на Украине, сражаясь на стороне российских вооруженных сил, сообщил украинский портал «Страна.ua».

    Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс Майкл в возрасте 21 года погиб на Украине, он воевал на стороне России в составе десантного подразделения, сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на украинский портал «Страна.ua».

    Мать Майкла Джулиан Галлина Глосс имеет более 30 лет службы в американской разведке, с февраля 2024 года занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец погибшего, Ларри Глосс, служил в ВМС США и возглавляет организацию, которая разрабатывает программное обеспечение для НАТО.

    Семья рассказала, что Майкл долгие годы был экоактивистом, путешествовал по миру, помогал восстанавливать здания в разных странах, поддерживал Украину. В 2023 году он решил поехать в Крым на встречу хиппи-движения «Радужная семья» и попытался получить гражданство России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    25 апреля 2025, 02:55 • Новости дня
    Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
    Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
    @ Юрий Машков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В октябре вышел на свободу Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» террористами, он покинул колонию спустя 22 года заключения, сообщили в правоохранительных органах.

    Межиев вышел на свободу 28 октября после полного отбытия срока наказания. В 2004 году суд приговорил его к 22 годам лишения свободы за подрыв автомобиля рядом с «Макдональдсом» в Москве и пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признал свою вину в совершении инкриминируемых действий. Общее наказание исчислялось с ноября 2002 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.

    За несколько дней до этого у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве был взорван автомобиль. Один человек погиб и восемь пострадали.


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    25 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».

    Как следует из данных ФОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю увеличился на один процентный пункт и достиг 80%. При этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями, передает ТАСС.

    Положительно работу правительства оценивают 56% респондентов, что на два процентных пункта выше показателя прошлой недели. Работе премьер-министра Михаила Мишустина положительный отклик дали 57% участников опроса – этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Партия «Единая Россия» получила 46% поддержки (плюс 2 п.п.), уровень поддержки КПРФ составил 9% россиян (плюс 1 п.п.), столько же поддержали ЛДПР (без изменений). Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п.п.), а «Новые люди» – 3% (без изменений).

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 18 по 20 апреля среди 1,5 тыс. граждан России.

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    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    25 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США
    Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о «прозрачности военной помощи США».

    На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал дискуссию под постом сенатора от штата Юта Майка Ли, который спросил читателей, верят ли они словам Зеленского о том, что каждый цент американской помощи тщательно учитывается.

    «Самое смешное, что я прочитал за весь день», – указал он.

    Он выразил сомнение в точности и прозрачности отчетности киевского режима о расходовании американских средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Бену Шапиро, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму. При этом он добавил, что Киев четко документирует, сколько помощи было предоставлено.

    Напомним, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов.

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    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    25 апреля 2025, 13:52 • Новости дня
    В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову

    Сергей Цеков: Атаки на Крым приведут к катастрофе для Зеленского

    В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по Крыму Киев хочет изменить позицию США в переговорах по украинскому урегулированию. Но на Банковой добьются обратного эффекта: Белый дом выйдет из диалога, бросив Украину с европейскими недосоюзниками, сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками российский полуостров.

    «Киев решил показать свое несогласие с позицией Белого дома по признанию Крыма российским. И делается это на фоне диалога Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта», – пояснил Сергей Цеков, первый зампредседателя парламента Крыма.

    «На Банковой рассчитывают таким образом убедить американскую сторону ужесточить позицию в отношении России и начать отстаивать именно украинские условия прекращения огня. Иначе, по замыслу Киева, диалог не имеет смысла. Команду Зеленского к этому толкают евроатлантические «ястребы», прежде всего Британия и Франция», – продолжил спикер.

    «Но в Киеве не учитывают, что ни на Кремль, ни на Белый дом нельзя давить. Последствия для офиса Зеленского будут катастрофическими. Трамп может просто выйти из переговоров. Тогда Украина со своими европейскими недосоюзниками останется один на один против России. И ничем хорошим для них это не закончится», – заметил собеседник.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на пятницу ПВО перехватила и сбила 79 украинских беспилотников самолетного типа, из которых 59 пытались атаковать Крым. Позднее были уничтожены еще шесть БПЛА над полуостровом.

    По данным отраслевого канала «Рыбарь», пуск БПЛА осуществлялся из Одесской области по двум маршрутам: в сторону Евпатории и Красноперекопска. «Целью ВСУ являются радиолокационные станции, пусковые установки и другие объекты российской ПВО по всему западному побережью до Армянска. Задача Украины – попытаться ослабить нашу оборону на этом участке», – отмечает аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ранее отказался от предложения США признать Крым российским, а также пообещал придерживаться своего тезиса: «мир с Россией через силу».

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    25 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    СК показал видео с места убийства генерала Москалика
    СК показал видео с места убийства генерала Москалика
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

    На опубликованном в Telegram-канале ведомства ролике запечатлен обгоревший автомобиль, который взорвался, когда генерал проходил рядом.

    Следователи и криминалисты СК работают на месте.

    Ранее СК сообщил, что при взрыве автомобиля в Балашихе погиб Москалик. По информации ведомства, взрыв произошел из-за сработавшей самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами.

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    25 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель генерала Генштаба ВС России Москалика
    СК подтвердил гибель генерала Генштаба ВС России Москалика
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При подрыве автомобиля в городе Балашиха в Московской области действительно погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет.

    По факту взрыва Volkswagen Golf возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно предварительным данным, погибший – это генерал Москалик. По информации ведомства, взрыв произошел из-за сработавшей самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами.

    Напомним, в Балашихе взорвался автомобиль, погиб человек. Источники сообщали, что причиной стала самодельная бомба. Они также отмечали, что погибшим оказался генерал Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

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    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    25 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Суд отказался привлекать Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»

    Суд Москвы отказался привлекать к ответственности Чубайса по долгам «Лиры»

    Суд отказался привлекать Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы не усмотрел связи между действиями бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и неплатежеспособностью компании «Лира», задолжавшей миллиарды рублей, следует из документов.

    Московский арбитраж принял решение не привлекать Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Лира», передает РИА «Новости».

    Заявление подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков, отметив, что Чубайс является бенефициаром активов компании, однако суд посчитал, что доказательств аффилированности между Чубайсом и «Лирой» не представлено.

    В судебных материалах отмечено, что управляющий не установил причинно-следственную связь между действиями бывшего чиновника и неплатежеспособностью компании. Также был отклонен довод о том, что Чубайс контролировал операции по договору займа между «Лирой», Chastely Investments Limited и аффилированной, по мнению заявителя, кипрской O1 Trust Services Limited.

    К субсидиарной ответственности также не был привлечен другой ответчик – экс-гендиректор Николай Сапегин. Суд привлек только Манвела Мкртумяна – последнего гендиректора «Лиры», размер взыскания определят позже.

    На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования банка «Траст» на сумму 10,1 млрд рублей. Компания «Лира» признана банкротом в 2022 году.

    Ранее в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бизнесмена Бориса Минца – Дмитрия.

    Следователь по этому делу сообщил, что Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон.

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