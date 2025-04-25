Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Полиция завела дело после конфликта нижегородцев с агрессивными подростками
В Ленинском районе Нижнего Новгорода после конфликтов с подростками было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, сообщили в региональном управлении МВД.
Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении вреда здоровью после инцидента, который произошел в Ленинском районе 21 апреля. Второе заявление по факту конфликта в том же районе 22 апреля пока рассматривается, решение будет принято после завершения судебно-медицинской экспертизы, уточнили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее в местных Telegram-каналах жители Нижнего Новгорода высказывали опасения по поводу группы агрессивных подростков, нападающих на прохожих и повреждающих автомобили.
В среду в Филимонковском районе Новой Москвы двоих подростков заключили под стражу за нападение на восьмиклассника, пострадавший получил тяжелые травмы.