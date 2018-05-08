Организаторы акции в защиту интернета согласились митинговать на Сахарова

Инициативная группа граждан согласилась с предложением столичных властей провести массовую акцию в защиту интернета в ближайшее воскресенье на проспекте Академика Сахарова, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия «В защиту интернета» в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников – до 5 тыс. человек», – передает «Интерфакс» слова Черникова.

Он добавил, что ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении акции в центре города.

Власти предложили альтернативный вариант, на который и согласились организаторы.