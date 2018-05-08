Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,5–0,76%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снизился на 0,5% и составил 2285,73 пункта, индекс РТС снижался на 0,76% – до 1145,12 пункта, передает РИА «Новости».