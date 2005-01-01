На аукционе продали второй конфискованный Bentley экс-губернатора Хорошавина

Bentley Mulsanne, конфискованный у осужденного за коррупцию экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, продали на аукционе за 6,7 млн рублей, сообщает Росимущество.

«В понедельник прошел аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При начальной цене в 6 млн 495 тыс. рублей, стоимость автомобиля была снижена от первоначальной до 2 млн 598 тыс.рублей.

В итоге лот ушел с молотка за 6 млн 754 тыс. 800 рублей.

«Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет», – сообщили в Росимуществе.

Напомним, 10 апреля Bentley Continental, конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продали на торгах за 5,96 млн рублей.