Bentley экс-губернатора Хорошавина продали с молотка

Bentley Continental, конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продали на торгах за 5,96 млн рублей, сообщает Росимущество.

«Аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Continental GT, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину, состоялся на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Начальная стоимость имущества составляла 4 миллиона 416 тысяч 212 рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Итоговая стоимость автомобиля в результате торгов составила 5 млн 961 тыс 887 рублей, покупателем стало юридическое лицо.

Хорошавин был арестован по делу о получении взятки в размере 5,6 млн долларов. Его также обвинили во взятке на сумму минимум 15 млн рублей. Прокуратура выявила долю Хорошавина практически во всех крупных стройках на Сахалине.



Напомним, в понедельник городской суд Южно-Сахалинска признал бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.