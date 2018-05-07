Начался вывод боевиков из зоны деэскалации «Хомс»

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в понедельник в рамках ранее достигнутых договоренностей начался вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс».

«Для этих целей с сегодняшнего дня открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан», – сказал Евтушенко, слова которого передает ТАСС.

Перед выходом боевики сдали правительственным войскам две единицы бронетехники, 44 единицы вооружения различного типа с боеприпасами, отметил генерал.

Ранее сирийская армия вынудила боевиков согласиться на вывод вооруженных формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, обязав их в течение трех дней разблокировать проезд по трассе из Хамы в Хомс.