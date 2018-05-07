США призвали приостановить членство Венесуэлы в ОАГ

Соединенные Штаты призывают приостановить членство Венесуэлы в Организации американских государств, заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в штаб-квартире организации в Вашингтоне.

Он также призвал ограничить доступ властей Венесуэлы к финансовым инструментам на территориях стран-участниц ОАГ, ввести визовые ограничения в отношении «коррумпированных лидеров» Боливарианской республики, а также «признать Мадуро ответственным за разрушение демократии Венесуэлы», передает РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлой недели госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что госдеп намерен «помочь» Венесуэле, которая, по мнению США, страдает от действий «диктатора».

Днем ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге заявил, что готов взяться за оружие, если когда-нибудь в его стране к власти придет правительство, которое захочет отдать богатства республики США.