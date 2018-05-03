Мадуро выразил готовность взять в руки оружие для противостояния «гринго»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге, состоявшемся в рамках его предвыборной кампании на территории северного штата Варгас, заявил, что готов взяться за оружие, если когда-нибудь в его стране к власти придет правительство, которое захочет отдать богатства республики США.

«Если однажды к власти придет правительство, которое захочет отдать богатства (республики), я стану первым, кто возьмет в руки винтовку, чтобы совершить вооруженную революцию вместе с народом, если это потребуется», – передает ТАСС со ссылкой на ЭФЭ слова Мадуро.

По его словам, необходимо защищать страну и что никто не может прийти к власти с тем, «чтобы передать богатства Венесуэлы (в руки) гринго».

«Я стал бы первым, кто <...> призвал бы народ взяться за оружие», если кто-то пожелал бы сдать национальное богатство», – заявил Мадуро.

Он отметил, что его соперник в борьбе за президентский пост Энри Фалькон желает «передать родину в руки гринго и европейских олигархов».

По словам Мадуро, ему «абсолютно неважно», признают или нет страны Европы и США его вероятную победу на предстоящих 20 мая президентских выборах, поскольку главным для него является «признание благородного народа Венесуэлы».

Напомним, 24 апреля в рамках предвыборной кампании президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в шаманском обряде в штате Боливар.