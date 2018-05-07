Инициативу Парижа о новом военном формировании поддержали девять стран ЕС

Создание европейского экспедиционного корпуса по предложению Франции поддержали девять стран-членов Евросоюза; это военное формирование может быть задействовано в разрешении кризисных ситуаций за рубежом только с одобрения государств-участников проекта, а не всех стран ЕС.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что этот вопрос обсуждался на полях встречи министров обороны 28 стран ЕС в субботу в столице Болгарии Софии, передает РИА «Новости».

По его словам, предложение Франции нашло поддержку у Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Дании, Португалии и Эстонии. Речь идет о создании экспедиционной силы численностью несколько тысяч военных.

«Понятно, что проект вызывает обеспокоенность США, поскольку это чревато оттоком финансовых ресурсов от НАТО», – сказал дипломат.

В сентябре 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию общих европейских сил быстрого реагирования к 2021 году.

В начале апреля СМИ сообщили, что французское правительство в июне организует структуру так называемых кризисных военных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС. Тогда сообщалось, что идею об этом изложила рабочая группа из 10 стран.