Европейские страны собрались создать новую объединенную военную структуру

Французское правительство в июне организует структуру так называемых кризисных военных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС, сообщили СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны Франции.

Идею об этом изложила рабочая группа из 10 стран, в том числе Германии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Предполагается, что европейские страны смогут объединять военный потенциал, сотрудничать в области планирования, проведения анализа возникающих кризисов и быстрого реагирования на них, сообщает Reuters.

Источник портала отмечает, что структура не будет действовать в рамках ЕС, что позволит Великобритании участвовать в нем после Brexit.

Какие именно страны будут участвовать в этой структуре, неизвестно, однако, судя по всему, Германия поддержала этот план.

Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы, также, как надеются создатели этой структуры, удастся избегать ситуаций, когда одна страна будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике и Мали.

В начале марта сообщалось, что во Франции разработан законопроект о военном планировании до 2025 года, в котором говорится, что НАТО ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права, поэтому Франции необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от Альянса.