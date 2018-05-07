За неделю стоимость бензина в России выросла на 0,4%

Средняя розничная цена бензина в России продолжила недельный рост на 0,4% (как и неделей ранее, когда она ускорила рост до 0,4% с прежних 0,35%), составив по состоянию на 28 апреля 40,43 рубля, сообщает Росстат.

По сравнению с 23 апреля средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 18 копеек и составила 38,65 рубля за литр. Цена Аи-95 выросла на 17 копеек – до 41,65 рубля за литр, Аи-98 – на 16 копеек, до 46,92 рубля за литр. Цена дизельного топлива увеличилась на 15 копеек, составив 41,60 рубля за литр, передает РИА «Новости».

За неделю с 23 по 29 апреля в 71 центре российских субъектов отмечался рост цен на автомобильный бензин. Сильнее всего – на 1-1,3% – цены увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске.

В Москве цены на бензин выросли на 0,5%, в Петербурге – на 0,4%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин Аи-92 продавался по цене от 37,20 до 40,35 рубля за литр, Аи-95 – от 40,30 до 44,65 рубля. В Петербурге Аи-92 стоил от 37,50 до 39,59 рубля, Аи-95 – от 40,50 до 43,14 рубля за литр.

С 23 по 29 апреля выпуск бензина в России вырос на 1,7%, до 708,2 тыс. тонн, выпуск дизельного топлива – на 2,9%, до 1,377 млн тонн.

Согласно предыдущим данным Росстата, средняя цена бензина превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр и по данным на 16 апреля составила 40,09 рубля за литр. При этом цена продолжила расти на следующей неделе, достигнув 40,26 рубля за литр по состоянию на 23 апреля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в марте Совет по товарным рынкам (некоммерческое партнерство, объединяющее независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин нет.