Окраску знаменитых российских ракетоносцев решено изменить

Дальняя авиация ВКС России начала внедрять новую схему окраски своих стратегических бомбардировщиков Ту-160.

О нововведении пишет блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на неофициальные сообщения и фотографии споттеров.

В носовой части самолета закрашивается желто-голубое стилизованное «оперенное» изображение в цветах флага советской авиации, а индивидуальное собственное имя каждого самолета пишется упрощенным шрифтом (а не славянской вязью) и меньшего размера.

Кроме того, с киля убрана окраска в цвета российского флага (на самолетах, где она была), а надпись на киле «ВВС РОССИИ» заменена на «ВКС РОССИИ».

Новая схема окраски осуществляется в малярном цеху Казанского авиационного завода (филиала ПАО «Туполев»). Отмечается, что минимум четыре Ту-160 уже окрашены по-новому. Их покажут в воздушной части парада Победы в Москве.

Главным поводом для введения новой системы, сообщает блог, стало то, что прежняя желто-голубая окраска носовой части Ту-160 сейчас признана «несущей нежелательные коннотации».

«Общий уход от аляповато-попугаистой окраски Ту-160 к более строгой стоит только приветствовать», – заключают авторы блога.

Отметим, что сочетание желтого и голубого встречается также на украинском флаге.

Ранее сообщалось, что экономичность нового двигателя для модернизированного Ту-160 будет увеличена на 10%, что позволит ракетоносцу летать на 1 тыс. километров дальше.

Издание The National Interest опубликовало статью под заголовком «Вот почему новый российский Ту-160М2 может стать худшим кошмаром НАТО», в которой написало, что, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации.