Трамп вступился за «кровавую Джину»

Американский президент Дональд Трамп в соцсетях заступился за кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел, которую обвиняют в пытках во время допросов.

«Джина Хаспел, уважаемый мной кандидат на пост директора ЦРУ, попала «под огонь», потому что она была слишком жесткой по отношению к террористам. Подумайте об этом, в эти очень опасные времена у нас есть наиболее квалифицированный человек, женщина, которую демократы хотят уволить, потому что она слишком жестока к террору. Джина, победы тебе!», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что и.о. главы ЦРУ Джина Хаспел в пятницу собиралась отказаться от утверждения на должность директора ведомства.

Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил Трамп. В случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Хаспел станет первой женщиной на этом посту. Более 100 отставных американских военных призвали Сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.