Кровавую Джину пришлось уговаривать не отказываться от должности главы ЦРУ

И.о. главы ЦРУ Джина Хаспел в пятницу собиралась отказаться от утверждения на должность директора ведомства, сообщили высокопоставленные американские чиновники.

В пятницу состоялась встреча в Белом доме, в ходе которой чиновники американской администрации хотели выяснить, причастна ли Хаспел к применявшимся ЦРУ пыткам подозреваемых, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Хаспел сказала, что хочет избежать слушания в Сенате США, а потому может снять свою кандидатуру. По ее словам, это позволит не допустить урона ее репутации и репутации ведомства. После встречи в Белом доме Хаспел вернулась в штаб-квартиру ЦРУ.

В Белом доме были «ошеломлены» ее позицией. К Хаспел направились чиновники, включая пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Директор по вопросам законодательства Марк Шота заверил Хаспел, что ее кандидатуру могут одобрить, несмотря на информацию о ее причастности к пыткам.

Разговор с Хаспел длился несколько часов, но и после него в администрации США не были уверены, что Хаспел не откажется от должности. Глава американского государства Дональд Трамп настаивал на ее кандидатуре.

«Белый дом не был полностью уверен, что она не отступится от своего назначения до второй половины дня субботы», – говорится в сообщении.

Washington Post сомневается, что кандидатура Хаспел будет утверждена Конгрессом.