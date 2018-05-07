Путин наградил Владимира Этуша орденом

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени актера Владимира Этуша, отметившего накануне 95-летие.

Этуш награжден с формулировкой «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность», передает ТАСС.

Накануне президент направил Этушу поздравительную телеграмму, назвав его выдающимся артистом, покоряющим публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой роли.

Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В его копилке более ста ролей, в кино он дебютировал в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков».

На его счету съемки в «Кавказской пленнице», в экранизации «Двенадцати стульев», в картинах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Буратино» и многих других. С 1987 года был ректором Театрального училища имени Щукина, с 2003 года по настоящее время является его худруком.

Этуш также является лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства и множества премий в области кино и театра.