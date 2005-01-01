Бузова и Киркоров показали, как создавался клип «Цвет настроения синий»

Команда Fastfoxes, авторы рубрик в шоу «Вечерний Ургант», опубликовали в Сети бэкстейдж со съемок клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» с участием Ольги Бузовой, Амирана Сардарова, Григория Лепса, Тимати и других звезд.

В видеоролике, опубликованном на YouTube, Киркоров признается, что на создание клипа в молодежной стилистике его сподвиг телеведущий Иван Ургант. «На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного – нет, великий и ужасный я. Великого и всемогущего Урганта и Гудков и Ко», – сказал Киркоров, отметив, что даже не стал читать сценарий.

Бузова в свою очередь рассказала, как сыграла продавщицу в супермаркете. «Песня – хит, песня и с юмором, и такая народная, тут разные образы. Мне предложили предстать в этом образе, я абсолютно за любые эксперименты», – сказала певица.

Ольга Бузова добавила, что с Киркоровым готова согласиться на любой проект.

Иван Ургант стал продюсером клипа «Цвет настроения синий». Впервые ролик был показан на ТВ 27 апреля. Спустя полторы недели после выхода видео на YouTube собрало почти 20 млн просмотров.

Ранее Филипп Киркоров, недавно отметивший 51-летие, ответил на критику за связь с Ольгой Бузовой.