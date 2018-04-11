Киркоров оправдался за связь с Бузовой

Филипп Киркоров, недавно отметивший 51-летие, ответил на критику за связь с певицей и звездой Instagram Ольгой Бузовой.

За частое появление на публике и на страницах соцсетей с Ольгой Бузовой Киркорова стали критиковать за попытку привлечь к себе внимание молодежи. В то же время некоторые стали подозревать, что у поп-звезд начался роман.

«Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег», – рассказал Киркоров в интервью изданию «Собеседник».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 4:59 PDT

«Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только «Зайку» знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. А теперь это классика!» – вспоминает артист.

«У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба», – сказал Киркоров, отметив, что Бузова «работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 11 Апр 2018 в 1:57 PDT

Артист заметил, что компания Бузовой ему интересна, а потому «при любой возможности» он старается провести с ней время. Например, недавно их заметили в одном из сочинских кафе. «Мы ели сосиски, потому что оба были голодными. Я ее накормил – спас от голодной смерти. Мы провели замечательные шесть часов в полете», – рассказал он.

По словам Киркорова, Бузова умна и с ней есть о чем поговорить. «Знаете же отмороженных представителей сегодняшнего поколения?! С ними порой даже не понимаешь, о чем разговаривать. А с Бузовой всегда найдутся темы. Я ее поддержал и буду делать это впредь. Я не собираюсь менять свое мнение. Мне с Бузовой комфортно!» – подчеркнул артист.