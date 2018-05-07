Рубль в день инаугурации Путина подорожал к доллару и евро

Установленный Банком России официальный курс евро к рублю снизился на 82,67 копейки – до 74,8125 рубля. Доллар стал меньше на 48,64 копейки – до 62,7148 рубля

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. После этого правительство ушло в отставку.