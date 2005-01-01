Здания Кургана к 9 Мая украсили плакатами с ошибками

Фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане к 9 Мая украсили плакатами с орфографическими ошибками.

На фото баннеров, опубликованных в соцсети «ВКонтакте», видно, что плакаты содержат подписи «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».

В администрации города сообщили, что плакаты изготовило местное РА «Контур» по собственной инициативе, а рекламщики заявили, что ошиблись из-за спешки и уже сняли баннеры, чтобы заменить их правильными, сообщил Znak.com.

Ошибки на плакатах случались и раньше, так, перед 9 Мая в Брянске появился огромный плакат партии «Родина» с изображением американского истребителя F-15 и лозунгом «Родина всегда права». Такие ошибки допускали и в США: в 2015 году создатели патриотического ролика для съезда американской Демократической партии по ошибке использовали изображения боевых кораблей СССР и России.

Напомним, в июле 2017 года в парке «Патриот» разместили плакат о ВВС России с вертолетом Apache.