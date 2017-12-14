Шойгу определил число залпов салюта 9 Мая

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты 9 Мая 30 холостыми залпами.

«В ознаменование 73-й годовщины Победы советскою народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2018 года в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации... тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», – передает РИА «Новости» текст приказа главы российского оборонного ведомства.

В документе указано, что праздничные салюты пройдут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.



Шойгу также поздравил действующих военнослужащих и ветеранов с Днем Победы и отметил, что «нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков».



«Сегодня мы славим беспримерное мужество наших дедов и отцов, отстоявших честь и независимость Родины, избавивших мир от нацизма. Преклоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений», – заявил глава Минобороны.

Напомним, ранее Минобороны раскрыло все детали парада Победы.