Минобороны в видео продемонстрировало возможности «Терминатора»

Опубликована видеозапись, которая демонстрирует возможности БМПТ «Терминатор», сообщает Минобороны России.

Военное ведомство указывает в Facebook, что в состав БМПТ «входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ».

Минобороны пояснило, что решило демонстрировать возможности систем вооружения, впервые задействованных в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Как сообщило ведомство, также планируется опубликовать видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности БПЛА «Корсар» и «Катран», робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-9».

Напомним, в Сети уже появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.