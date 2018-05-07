Машина въехала в ресторан в США

В Мамаронеке (штат Нью-Йорк, США) машина въехала в ресторан, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

О том, сколько человек пострадало, не сообщается, но известно, что трое находятся в критическом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ABC.