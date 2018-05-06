Британская энергетика оказалась под угрозой из-за трещины в ядерном реакторе

В третьем реакторе АЭС Хантерстон Б в Шотландии обнаружили трещину; проблемы в этой АЭС могут привести к закрытию еще шести предприятий 70-х – 80-х годов постройки и серьезным проблемам во всей энергетики страны, сообщают британские СМИ.

Закрытие приведет к потере около 120 млн фунтов стерлингов доходов владельца АЭС, компании EDF Energy, однако последствия могут быть даже серьезнее – вся энергетическая политика британского правительства оказывается под сильным давлением из-за закрытия одного из старейших ядерных реакторов в Великобритании, пишет The Guardian.

Эксперты предполагают, что реактор в Хантерстоне может быть уже никогда не перезапущен.

Аналитик консалтинговой компании Cornwall Insight Питер Атертон заметил, что даже полный выход из строя одного реактора может стать серьезной проблемой для поставок энергии в Британии, так как для создания других источников энергии потребуется время.

Более того, завод Хантерстон – только один из семи АЭС подобной технологии, построенных в 70-80-х годах. Все они могут быть закрыты к концу следующего десятилетия, отмечает издание, что серьезно ударит по многим британским компаниям.

В январе 2016 года СМИ сообщали, что Великобритания в рамках совместного с Японией предприятия Hitachi-GE Nuclear Energy может передать японским компаниям до 40% заказов на выполнение работ по строительству АЭС, сделка оценивается в 1 трлн иен (около 8,42 млрд долларов).