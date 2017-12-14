Адвокат Трампа сообщил о желании президента США «сменить режим» в Иране

Глава американского государства Дональд Трамп «заинтересован в смене режима» в Иране, заявил адвокат президента США, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

На съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране, Джулиани заявил, что Трамп так же «заинтересован в смене режима», как «и все собравшиеся», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Джулиани считает, что без смены власти в Иране мир на Ближнем Востоке невозможен. По словам Джулиани, «это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта».