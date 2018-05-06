Полиция ЦАР застрелила охранника посольства Судана

МИД Судана вызвал посла Центральноафриканской Республики в Хартуме Абульрахима Абуллаха в связи с нападением полиции ЦАР на резиденцию суданского посла в Банги, сообщает министерство.

Сотрудник посольства Судана в Банги, столице ЦАР, был убит местной полицией, передает Anadolu.

Как сообщается на сайте МИД Судана, послу ЦАР вручили официальную ноту протеста.

МИД заявил, что 4 мая посольство подверглось нападению со стороны «некоторых сотрудников полиции ЦАР». Президент и глава МВД ЦАР заверили посла Судана, что примут необходимые меры для привлечения виновных к ответственности, передает РИА «Новости».

Sudan Tribune пишет, что охранник посольства был убит полицейскими по ошибке: они пытались предотвратить кражу.