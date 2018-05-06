«Москвариум» заверил в готовности к быстрой эвакуации в случае возможной ЧС

В случае срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации эвакуационные двери срабатывают автоматически, и сотрудники, закрепленные за каждой из них, помогут посетителям сориентироваться при выходе из здания, заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Кирилл Безуглов.

«Москвариум» добросовестно соблюдает законодательство в сфере противопожарной безопасности, тщательно заботясь о безопасности своих посетителей и сотрудников», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор центра океанографии и морской биологии Москвариум Кирилл Безуглов.

По его словам, здание «Москвариума» имеет первую степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной безопасности С0 (не пожароопасное здание).

«Государственный пожарный надзор регулярно проводит проверки «Москвариума» по соблюдению правил пожарной безопасности», – отметил Безуглов. Он подчеркнул, что здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода, системой спринклерного пожаротушения.

«Кроме того, работает оповещение о пожаре четвертого типа, система дымоудаления и подпора воздуха при пожаре. Кроме того, здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и шестью незадымляемыми эвакуационными лестницами второго типа», - сказал глава «Москвариума» .

Безуглов особо подчеркнул, что все системы противопожарной системы включены, и находятся в рабочем состоянии.

«Двери, расположенные по пути эвакуации, оборудованы системой контроля управления доступом, защищены от несанкционированного проникновения посторонних лиц в здание «Москвариума». В случае срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации эвакуационные двери срабатывают автоматически, и каждый сотрудник, закрепленный за эвакуационной дверью, поможет сориентироваться посетителям при выходе из здания», – отметил Безуглов.