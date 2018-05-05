Хакер заполучила откровенные фото Пэрис Хилтон

В США поймана женщина-хакер, которая украла у светской львицы Пэрис Хилтон сотни тысяч долларов, а также заполучила откровенные фото Хилтон, сообщают СМИ.

Хакер Paytsar Bkhchadzhyan использовала несанкционированный доступ к данных кредитных карт Хилтон, чтобы зарезервировать билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе. За вечеринку хакер также расплатилась деньгами Хилтон. В итоге светская львица потеряла приблизительно 40 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Кроме того, хакер снимала деньги со счетов Хилтон в течение двух лет, а также заполучила откровенные снимки светской львицы, которые находились в «облачном хранилище» iCloud.

TMZ пишет, что хакера поймали еще в 2017 году. Она признала свою вину. Paytsar Bkhchadzhyan грозит 57 месяцев тюрьмы, кроме того, она должна вернуть Хилтон белее 318,5 тыс. долларов.

Приговор вынесут 7 мая.