Прокуратура предупредила участников акции на Тверской о последствиях

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предупредила о негативных последствиях граждан, собирающихся участвовать в несогласованном массовом мероприятии 5 мая на улице Тверской.

«В сети интернет продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая в массовом публичном мероприятии – шествии по Тверской улице Москвы. Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», – указано в сообщении пресс-службы прокуратуры округа.

Прокуратура отметила, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой ответственность, установленную законодательством России.

Ранее прокуратура предупредила блогера Алексея Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, намеченной им на 5 мая в Москве.