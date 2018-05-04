Назван опасный конкурент Газпрома в борьбе за европейский рынок

Евросоюз и Египет продолжают переговоры о стратегическом сотрудничестве по энергетике, это может привести к созданию опасной для российского Газпрома конкуренции на нефтегазовом рынке Европы, пишут СМИ.

Египет имеет все шансы стать одним из крупнейших поставщиков газа для Европы, пишет «Эксперт». Интерес Евросоюза к закупкам газа из Египта подчеркнул апрельский визит в Каир еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете.

Договор о стратегическом партнерстве между ЕС и Египтом в области энергетики, рассчитанный на 2018 – 2022 годы, может быть подписан в скором будущем, считает автор статьи.

В Брюсселе придают большое значение потенциальным поставкам газа из Египта наряду с газом из Израиля и Кипра, поскольку они помогут укрепить энергетическую безопасность Европы и снизить ущерб от существенного сокращения собственной добычи газа на территории ЕС. Египетский газ необходим ЕС для диверсификации поставок газа, отмечают журналисты.

При этом министр нефтяной промышленности Египта Тарек аль Молла заявил, что Каир намерен увеличить иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор и довести их до 10 млрд долларов уже в 2019 – 2019 годах. Министр также говорил о выставлении на торги 10 из 11 египетских месторождений газа в Средиземном море. Потенциальными операторами могут стать компании из США, Европы, России, Китая и арабского мира.

Египет может превратиться из импортера в экспортера газа после обнаружения нескольких крупных газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Крупнейшим из них является египетское месторождение Зохр, запасы которого оцениваются в 850 млрд кубометров газа. Главным оператором является итальянская Eni, в проекте участвует и компания Роснефть, наряду с другими крупными игроками нефтегазового рынка.

Газета ВЗГЛЯД еще в 2015 году объясняла, стоит ли Газпрому опасаться нового конкурента после обнаружения у берегов Египта крупнейшего месторождения газа.