Митинг против ограничения доступа в интернет согласован в Москве

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против ограничения доступа в интернет и действий Роскомнадзора, рассказал руководитель московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«К нам поступила заявка на проведение в районе Лубянки 13 мая шествия и митинга «Против ограничений доступа к интернет-ресурсам и к интернет-инструментам, уголовным делам за лайки и репосты, к действиям Роскомнадзора, ограничивающим права граждан». Заявка поступила практически от тех же лиц, которые организовали митинг против блокировки мессенджера Telegram 30 апреля», – передает ТАСС слова Черникова.

Он отметил, что мэрия направила организаторам предложение провести акцию с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова. Предполагается, что участие в митинге примут до 5 тыс. человек.

Прошедший 30 апреля митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тыс. участников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложностях при блокировке Telegram, добавив, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов рунета.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступкироссийским спецслужбам. В четверг адвокат Павел Чиков заявил, что представители Telegram получили копию решения суда о блокировке.