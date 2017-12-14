Дудь посмеялся над интервью с Машковым на канале «Культура»

Журналист Юрий Дудь эмоционально отреагировал на интервью Владимира Машкова на телеканале «Культура», заявив, что после этого интервью всем журналистам нужно отказаться от профессии.

Журналист Юрий Дудь призвал начинающих журналистов отказаться от затеи добиваться высот в выбранной профессии, отметив, что никому не под силу превзойти журналиста Владислава Флярковского.

«Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», – написал Дудь в Twitter.

В соцсетях короткое интервью, где Машков говорит об обучении молодых актеров, раскритиковали за поведение журналиста и его излишнюю эмоциональность. Якобы Флярковский чрезмерно поддакивает Машкову, а тот ведет себя слишком пафосно, говоря о том, что актеры должны знать биологию, анатомию и уметь останавливать кровь.

Кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании HHG Film Company Владислав Пастернак заявил газете ВЗГЛЯД, что вся эта бурная реакция на интервью стала для него сюрпризом.

«Да, безусловно, Флярковский был несколько эмоционален, но Машков меня не удивил абсолютно. Он был адекватен, развернуто и интересно отвечал на все вопросы. Может, это и было эмоционально, но никакого пафоса я не увидел», – отметил Пастернак.

«Он говорил совершенно правильные вещи, о том, что нужно учить будущих актеров анатомии, нейролингвистическому программированию. Когда он в конце интервью морщит лицо, и говорит условному актеру «Почему я должен на тебя смотреть, если ты сам на себя смотреть не хочешь, да еще и деньги тебе платить», он совершенно прав. Артист, который хочет стать звездой, должен обладать талантами, умением, знаниями в различных сферах. Что касается эмоциональности Машкова – он актер, он заточен на то, чтобы проявлять эмоции ярче, чем обычные люди. Мне кажется, что хоть интервью связано с назначением (на должность худрука театра «Табакерка», прим ВЗГЛЯД), но его поведение с карьерой не связано. Если посмотреть на его предыдущие интервью и выступления, он всегда был такой», – уточнил эксперт.