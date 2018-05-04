Официальный курс евро снизился до 75,64 рубля

Официальный курс евро, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 48,69 копейки и составил 75,6392 рубля.

Курс доллара уменьшился на 28,48 копейки – до 63,2012 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость бивалютной корзины снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 37,6 копейки, составив 68,7983 рубля.