Рособрнадзор рассказал, как успокоиться перед ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовила серию видеороликов о том, как практически и психологически подготовиться к ЕГЭ.

В роликах рассказано, как выбрать предметы для сдачи, как лучше построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ», – сказал заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

https://youtu.be/pXAYZnZEQcs?list=PLr3fDr4EMQM4fs8IJZ9mFCymIM4DP92JP

Ранее Рособрнадзор выпустил серии видеороликов о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена.