Инвалид-колясочник из России собрался покорить Южный полюс

Российский инвалид-колясочник станет первым, кто достигнет Южного полюса, используя для передвижения только руки и кресло-сани, рассказал его представитель Дмитрий Шпаро.

«Мы хотим устроить поход от побережья Антарктиды до Южного полюса», – отметил Шпаро, передает РИА «Новости».

По его словам, в поход отправится команда из трех человек: двое идут на лыжах, один инвалид на кресле-санях передвигается с помощью рук, отталкиваясь лыжными палками. «И он станет первым человеком, пришедшим к Южному полюсу только с помощью рук», – отметил Шпаро.

Команда планирует полететь в Антарктиду в ноябре, а 7 января 2019 года – поднять российский флаг по соседству с американской станцией Амундсен-Скотт.

Отмечается, что опыт подобного путешествия уже был. В 2000 году команда из трех человек пересекла Грендандию.