Под Ульяновском инспектор ДПС выписал штраф за нарушение коровами ПДД

Глава Общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин рассказал, что в одном из сел Вешкаймского района местных жителей оштрафовали за нарушение ПДД коровами.

Чепухин в своем Facebook опубликовал письмо жителя ульяновского села Каргино. Местный житель пишет, что на протяжении 50 лет коров прогоняли на пастбище по трассе за село, так как другой дороги нет. В понедельник людей, гнавших животных по домам, оштрафовал сотрудник ДПС на 700 рублей. По словам сельчанина, это «шесть банок молока по три литра».

Житель Каргино попросил общественника разобраться в проблеме, так как «лишних денег» у сельчан нет. По его словам, каргинцам придется либо «коров под нож пускать», либо платить штрафы.

«Никогда бы не подумал, что ДПС за коров могут штрафовать», – пошутил глава региональной ОП.

Пользователи соцсети озвучили различные варианты решения проблемы. Сельчанам предложили оспорить штрафы в суде.

«Если иного пути нет кроме как пересечь дорогу, то данные действия подпадают под понятие крайняя необходимость (ст.2.7 КОАП), т.е. можно избежать административную ответственность», – отметил Рамис Гибатдинов.

«Пусть напишут заявление в МРЭУ с просьбой поставить знак 1.26 «Прогон скота», – предложил Михаил Павлов.