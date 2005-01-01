Фельгенгауэр пошутила про Бабченко и зарубежных журналистов

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пошутила, что из-за мнимой смерти Бабченко иностранным журналистам пришлось тяжелее остальных.

«Тяжелее остальных, кажется, пришлось иностранным корреспондентам, которые работают у нас. Они сначала объясняли своим заморским редакторам, кто такой Бабченко, потом пытались объяснить, что он жив», – написала Фельгенгауэр в Telegram.

Ранее журналист Аркадий Бабченко заявил в соцсетях, что покусает тех, кто будет по нему скорбеть.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».