Moody's оценило эффект ЧМ-2018 на экономику России

Проведение Чемпионата мира по футболу приведет лишь к краткосрочной экономической выгоде для России, но в городах-хозяевах ЧМ при подготовке произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры, сообщают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

«Значительная часть экономических последствий уже ощущается за счет расходов на инфраструктуру, но даже в этой части эффект ограничен. Инвестиции в чемпионат в 2013–2017 годах составили лишь 1% от общего объема инвестиций», – говорится во вступлении к обзору агентства, посвященному экономическим последствиям от чемпионата в России.

В документе отмечается, что «игры продлятся всего один месяц, и соответствующие экономические стимулы тускнеют на фоне экономики РФ, размер которой оценивается в 1,3 триллиона долларов», передает РИА «Новости».

Как отметила старший вице-президент и аналитик агентства Кристин Линдоу, в Moody’s не считают, что чемпионат мира по футболу внесет весомый вклад в более обширный экономический рост. Тем не менее, в агентстве считают, что в городах-хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Для регионов России новая инфраструктура будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты, причем наибольшую выгоду получат Мордовия (без рейтинга) и Калининградская область (без рейтинга). Напротив, расходы на чемпионат мира негативно повлияли на государственные финансы в других регионах, таких как Санкт-Петербург (рейтинг на уровне «Ba1», прогноз позитивный), Самарская область («Ba3», позитивный) и привели к росту задолженности», – отмечают в агентстве.

Продовольственные ритейлеры, отели и транспортные компании получат временное увеличение выручки. «Но эффект будет одноразовым, что не приведет к существенным изменениям деловых показателей и кредитных профилей компаний», – отмечают в агентстве. Больше всего в транспортном секторе выиграют аэропорты Москвы за счет увеличения пассажиропотоков, в том числе уже после мероприятия. Видимого эффекта на банковский сектор не ожидается.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.