НАК назвал число предотвращенных за год терактов

Около 70 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов в местах массового пребывания людей предотвращено в 2017 году, сообщил замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалев.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений тернаправленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах», – передает РИА «Новости» слова Ковалева на антитеррористическом форуме в Красноярске.

Была пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, свыше 80 лиц, попавших под влияние боевиков и планировавших принять участие в боевых действиях на стороне ваххабитов, не выпустили за рубеж.



Ковалев отметил, что в России не допущено формирование 44 религиозных ячеек в тюрьмах и колониях, пресечено более 90 попыток передачи заключенным экстремистских материалов.

Количество отказавшихся от террористической деятельности в 2017 году составило 58 человек.

Заблокирован контент более чем 60 тыс. ресурсов, ограничен доступ к 1,5 тыс. сайтов. Пресечена деятельность 68 ресурсов экстремистских ресурсов, администрируемых из-за рубежа.



Напомним, 16 мая сотрудники ФСБ России провели массовые задержания террористов в Москве и Санкт-Петербурге, планировавших теракты на время проведения чемпионата мира по футболу.