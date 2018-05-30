Помпео заявил Лаврову о желании США улучшить отношения с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео по телефону заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову, что США хотят улучшения двусторонних отношений с Россией.

Помпео отметил, что для улучшения этих отношений Москва должна «ответить на озабоченности» Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.

Ранее в среду стало известно, что Помпео позвонил Лаврову для обсуждения Сирии и Украины.