Помпео позвонил Лаврову для обсуждения Сирии и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии и Украине, а также двусторонние отношения.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточняют в МИД.

Лавров и Помпео обменялись мнениями «по ряду аспектов совместной повестки дня», а именно: двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей.

Стороны согласились с необходимостью выполнения задачи «преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия», поставленной в телефонном разговоре между главами двух стран.